Gewitterblitze zuckten am späten Sonnabend über dem Leipziger Land. In ganz Sachsen war immer wieder heftiges Donnergrollen zu hören, dazu regnete es teils heftig. Bildrechte: Christian Grube

Sachsen ist offenbar glimpflich durch die Gewitternacht in den Sonntag gekommen. Während in Bayern, Thüringen und Sachsen-Anhalt den Feuerwehren ortsweise Land unter gemeldet wurde und sie zu hunderten Einsätzen ausrücken mussten, blieb es in Sachsen relativ ruhig. Berichte über mögliche Schäden gibt es nicht. Auch bei der Deutschen Bahn gibt es für die Region keine Störungsmeldungen. Oberleitungsschäden wurden dort aus Köln und Biblis gemeldet. MDR-Reporter berichteten von Aquaplaning auf der Autobahn 4 am Nossener Dreieck. Ansonsten ist die Verkehrslage laut MDR SACHSEN-Verkehrsdienst derzeit ruhig.