In Sachsen drohen heute ab Mittag schwere Gewitter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) informiert, werden ab 12 Uhr Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturm erwartet - insbesondere in Nord- und Westsachsen. Es müsse bis in die Nacht mit Gewittern gerechnet werden, die sich in der feucht-warmen Luft nur langsam abschwächen. Im Südwesten werden die Gewitter laut DWD am Nachmittag erwartet.