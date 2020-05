Gibt es die Frühlingsgefühle wirklich?

Gibt es sie, die Frühlingsgefühle, das Kribbeln im Bauch, wirklich?

Prof. Alexander Lerchl: Die Frühlingsgefühle gibt es tatsächlich. Es ist übrigens auch geschichtlich ganz interessant, wenn man sich die Geburtenzahlen über das Jahr verteilt anschaut, so wurden die meisten Kinder früher tatsächlich im Mai gezeugt. Das hat sich heute verschoben. Die meisten Kinder entsehen heute eher Ende des Jahres. Aber dennoch: Frühlingsgefühle sind nach wie vor da. Das zeigt sich auch bei den Menschen, die ein bisschen fröhlicher gucken und überhaupt besser drauf sind, als noch vor ein paar Wochen.

Was passiert denn im Frühling mit den Hormonen in unserem Körper?

Die Hormone machen so eine Art Frühlingskur. Wir sind nicht mehr in dieser trüben Stimmung, die auch damit zusammenhängt, dass nachts das Hormon Melatonin ausgeschüttet wird. Und das passiert im Winter besonders lange, also während der Nacht. Und das wird nun abgeschafft. Und dann kommt ein anderes Hormon dazu, das Serotonin, dass ein bisschen der Aufheller ist, die natürliche Rosa Pille, die uns fröhlicher werden lässt. Andererseits steigt nun auch das Testosteron bei den Männern etwas an. Nicht ganz so wild wie bei den Tieren, aber dennoch spürbar und messbar. Und das trägt ebenfalls zu einer besseren und guten Stimmung bei.

Äußern sich Frühlingsgefühle tatsächlich auch bei den meisten Menschen darin, dass sie sexuell aktiver sind oder sein möchten?

Unbedingt. Das ist ja auch für die Arterhaltung ganz wichtig, dass eben die Vermehrung stattfindet. Und dazu gehört auch die richtige Jahreszeit. Und die ist auch bei uns tatsächlich, zumindest psychologisch, im Frühling angesiedelt, wenngleich die Zeugung der Kinder heutzutage meistens, wie schon gesagt, im Dezember stattfindet.

Wenn es die sogenannten Frühlingsgefühle nicht gäbe, würde es mit unserer Art schlecht aussehen. Prof. Alexander Lerchl | Hormonbiologe

Im Moment müssen wir alle auf Distanz gehen. Was passiert dann mit unseren Gefühlen? Kommen die zu kurz, wenn wir in diesem Jahr mehr Abstand halten?

Raus ins Grüne, den Frühling entdecken. Viele Menschen erleben die Schönheit der Natur in diesem Jahr intensiver als sonst. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Auf der einen Seite haben wir natürlich mit Sicherheit eine sehr, sehr schwere Zeit hinter uns. Mit allen möglichen Einschränkungen und mit Dingen, die uns auch Angst machen. Vielleicht kommen ja jetzt zwei Dinge zusammen. Auf der einen Seite die beginnenden Lockerungen und dann gibt es mehr Licht, es wird wärmer. Das mag sein, dass sich da so eine Art Kompensation aufbaut, also dass wir uns dann tatsächlich noch besser fühlen, als vielleicht sonst im Frühling. Dass wir einfach merken, das ist toll, dass wir jetzt wieder raus dürfen. Das ist ein Geschenk.

Wir fühlen uns tatsächlich in diesem Jahr besser, als sonst im Frühling. Wir merken, wie toll es ist, dass wir jetzt endlich wieder raus gehen können. Das ist ein Geschenk. Prof. Alexander Lerchl | Jacobs-University in Bremen

Was treiben die Frühlingsgefühle denn in unserem Inneren? Und sind sie wirklich für jeden von uns etwas Schönes?

Für die meisten sind Frühlingsgefühle schön. Einerseits vielleicht, dass man sich an vergangene Zeiten erinnert, die früher waren und vorbei sind. Aber es gibt auch andere Personen, die Frühlingsgefühle zwar spüren, aber genau wissen, dass sich für sie persönlich da nichts tut. Da gibt es eher einen Umkehreffekt, sie werden traurig. Das gibt es. Das wird auch so in der Literatur beschrieben. Für die meisten Menschen allerdings denke ich, dass es ein positives Gefühl ist.

Also raus in die Sonne, auch wenn die Temperaturen im Moment etwas kühler sind. Und ganz wichtig: das Sonnenhormon Vitamin D tanken. Warum ist es eigentlich so wichtig für unsere Gesundheit?

Frühlings-Sonne tanken ist das Beste, dass Sie Ihrem Körper bieten können ;-) Bildrechte: Colourbox.de Dieses Vitamin oder auch Hormon Vitamin D3 ist extrem wichtig. Und wir sind hier in Deutschland ein Mangel-Gebiet für Vitamin D. Nicht nur, weil wir zu wenig rausgehen und durch das Sonnenlicht Vitamin D aufnehmen, sondern weil auch unsere Lebensmittel zu wenig Vitamin D enthalten. Das heißt, über die Hälfte der Bevölkerung hat eindeutig einen Vitamin-D-Mangel und um den auszugleichen kann man oft an die Sonne gehen oder man kann das Vitamin D auch über frei verkäufliche Vitamin-D-Präparate zu sich nehmen. Das ist gar nicht so teuer. Damit tut man seinem Körper in der Tat sehr viel Gutes. Es gibt kaum einen Prozess im Körper, der nicht von Vitamin D positiv beeinflusst wird. Und da kann man eigentlich nichts verkehrt machen, wenn man innerhalb der empfohlenen Dosen bleibt. Die meisten, die jetzt so viel im Homeoffice arbeiten, haben einen ausgeprägten Vitamin-D-Mangel und das ist nicht gut.