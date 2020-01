Spiegelnde Glätte hat am Montagmorgen in Sachsen zu etlichen Unfällen geführt. In Chemnitz ist auf der Einsiedler Straße ein Kleinbus ins Rutschen gekommen. Das Auto stieß gegen eine Straßenlaterne. Laut MDR-Reporterinformationen überstanden alle acht Insassen die Kollision unverletzt. Das Auto wurde stark beschädigt. Die Laterne musste von der Feuerwehr abgesägt werden.