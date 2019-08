In Sachsen haben sich im vergangenen Jahr 1.088 gleichgeschlechtliche Paare das Ja-Wort gegeben. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, waren das gut fünf Prozent aller Eheschließungen im Freistaat. Darunter waren 518 Männer- und 570 Frauenpaare.

Die meisten gleichgeschlechtlichen Hochzeiten gab es 2018 in den kreisfreien Städten Leipzig (291) und Dresden (264). In den Landkreisen gab es die meisten gleichgeschlechtlichen Eheschließungen im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (61). Gleichgeschlechtliche Paare dürfen in Deutschland seit dem 1. Oktober 2017 heiraten.