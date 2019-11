Allen Glühweinfans sollte es klar sein: Kauft man den beliebten Winterwein fertig zubereitet, ist nicht nachzuvollziehen, was drin ist. Es gibt auf den Flaschen und Tetrapaks keine Angaben darüber, wie viel Zucker, welche und wie viel künstlicher Aromen mit einem Glas geschluckt werden. Denn: Bei Getränken mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Prozent ist laut EU-Verordnung die Kennzeichnung der Inhaltsstoffe und Nährwerte nicht verpflichtend - nur deutsches Bier muss wegen des Reinheitsgebots "Transparenz" auf dem Etikett zeigen. Die wenigsten Glühweinhersteller geben freiwillig an, was in ihren Weinen steckt. Bei einer Prüfung der Verbraucherzentrale Brandenburg vom November 2018 war das bei gerade mal drei von 25 Produkten der Fall.

Die Auswahl an fertigen Glühweinen ist groß. Aber was ist drin? Bildrechte: MDR/Christian Essler