Tschechien öffnet nach fast drei Monaten wieder seine Grenze für Bürger aus Deutschland, Österreich und Ungarn. Das hat das Kabinett am Freitagmorgen in einer Sondersitzung in Prag beschlossen, wie ein Korrespondent von MDR SACHSEN in Prag mitteilte. Die Entscheidung tritt bereits am Freitagmittag um 12 Uhr in Kraft. Derzeit würden bereits Poller und andere Sperranlagen weggeräumt. Ein negativer Corona-Test muss nicht mehr vorgelegt werden.