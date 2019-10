Die Menschen in Sachsen sollen sich mit einer Impfung vor einer Grippeerkrankung schützen. Das fordert Sachsens Gesundheitsministerin Barbara Klepsch (CDU). Jeder einzelne könne sich so vor der Ansteckung mit Grippeviren schützen, heißt es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Der Appell richtet sich vor allem an medizinisches Personal: "Nur durch ausreichend geimpftes Personal, das in der Grippezeit nicht erkrankt, kann auch das Gesundheitswesen funktionieren."