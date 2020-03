Mehr als 13.700 Sachsen waren in diesem Jahr an der Grippe erkrankt, so die aktuellen Zahlen aus der Statistik der sächsischen Landesuntersuchungsanstalt (Stand neunte Kalenderwoche). Gemäß Infektionsschutzgesetz wurden seit Beginn der Grippesaison Anfang Oktober 2019 in Sachsen insgesamt 14.180 Influenzafälle gemeldet.

Für 18 Männer und zehn Frauen, die seit Oktober 2019 an der Influenza A und in einem Fall an der Influenza B erkrankten, verlief die Krankheit tödlich. Bei allen tödlichen Verläufen gab es Vorerkrankungen. Bis auf drei Fälle waren die Betroffenen nicht geimpft beziehungsweise ließ sich der Impfstatus nicht ermitteln. Allein in der Woche vom 24. Februar bis zum 1. März erkrankten 1.999 Sachsen an Grippe.