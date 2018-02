In Sachsen hat es in der aktuellen Grippesaison bislang mehr als 8.600 Fälle von Influenza gegeben. Die meisten Menschen erwischte das Virus in den ersten beiden Februarwochen. So registrierte der Landkreis Mittelsachsen vergangene Woche fast 260 Neuerkrankungen - doppelt so viele wie noch eine Woche zuvor. Im Erzgebirge, dem Vogtlandkreis und im Landkreis Zwickau kamen rund 400 bestätigte Influenzafälle hinzu. Hoch sind die Zahlen in den Ballungsräumen, sprich in den Städten Leipzig, Dresden und Chemnitz. So wurden laut Gesundheitsamt allein in Leipzig seit Oktober rund 1.400 echte Grippefälle gemeldet.