Die Grippewelle hat in Sachsen nach Ansicht der Behörden ihren Höhepunkt erreicht. Wie die Landesuntersuchungsanstalt am Freitag bekannt gab, hat die Zahl der gemeldeten Influenza-Erkrankungen im Vergleich zur Vorwoche noch einmal zugenommen. Seit Beginn der Grippesaison im Oktober 2017 wurden damit 16.985 Influenza-Fälle gemeldet, in der Vorwoche lag die Zahl noch bei 12.810.