Die Zahl der Grippepatienten in Sachsen ist in dieser Woche stark gestiegen. Vier Menschen sind bisher an der Grippe gestorben, wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Chemnitz am Freitag mitteilte. Es handele sich um eine 49-jährige Frau und drei Männer im Alter von 62, 70 und 85 Jahren, die an Influenza A erkrankt waren. Alle litten bereits an anderen Vorerkrankungen. Zwei der Betroffenen waren nicht geimpft, in den beiden anderen Fällen ließ sich der Impfstatus nicht ermitteln.