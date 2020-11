In Sachsen kommt es derzeit vereinzelt zu Engpässen beim Grippe-Impfstoff. In Dresden hat das Gesundheitsamt alle Außentermine abgesagt, wie Presseprecher Karl Schuricht MDR SACHSEN mitteilte. Grund sei ein begrenztes Kontingent an Impfstoffdosen. Mit einer neuen Lieferung werde erst in der übernächsten Woche gerechnet. Aufgrund der aktuellen Situation europaweit könne aber nicht abgeschätzt werden, ob alle Transport- und Logistikwege einwandfrei funktionierten und der Impfstoff termingerecht zur Verfügung stehe, so Schuricht. Die Impftermine seien bis Dezember weitestgehend vergeben. Bislang hätten sich etwa 1.500 Personen impfen lassen.

Auch einzelne Patienten machen derzeit die Erfahrung, dass ihre Hausärzte sie nicht gegen Influenza impfen können und auf Termine Ende des Monats vertrösten. Das Sozialministerium Sachsen teilte MDR SACHSEN mit, Grund sei oftmals, dass Ärzte zum Jahresanfang nicht ausreichend Impfstoff bestellt haben. "Der Impfstoff, der bestellt worden ist, wurde inzwischen vollständig ausgeliefert", so das Ministerium. Nachbestellungen seien zwar möglich, bedeuteten aber einen Produktionsvorlauf von etwa einem halben Jahr.

Dabei hat der Bund in diesem Jahr soviel Impdosen wie noch nie bestellt - nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums liegt die Gesamtkapazität mit fast 27 Millionen Dosen fast doppelt so hoch wie der Bedarf der Vorsaison. Außer den 20 Millionen Impdosen, die vorab bestellt worden sind, wurden weitere sieben Millionen Impfdosen als "Puffer" zusätzlich geordert. Diese werden dem Markt nach Angaben des Sozialministeriums voraussichtlich in zwei Wochen zur Verfügung stehen. "Wir gehen davon aus, dass sich spätestens dann die Lage deutlich entspannen wird," sagte eine Sprecherin. Auch Sachsen erhält in diesem Jahr so viele Impfdosen wie noch nie, - insgesamt rund 1,7 Millionen.