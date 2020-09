Das sächsische Gesundheitsministerium erklärte auf Anfrage, es stünden in diesem Jahr im Freistaat rund 1,3 Millionen Impfdosen zur Verfügung. Man gehe davon aus, dass alle Sachsen, die das wünschen, geimpft werden können. Laut Gesundheitsministerium sollte die Impfung spätestens im Dezember erfolgen, üblicherweise beginne die erste Influenza-Welle Anfang des Jahres. Dennoch würden ganzjährig Influenza-Fälle gemeldet, so das Ministerium. So wurden seit Mitte Juli bis vorige Woche insgesamt gut 250 Fälle von Influenza der Typen A und B aus verschiedenen Regionen gemeldet - zuletzt vergangene Woche 38 Fälle aus dem Landkreis Görlitz und 52 aus dem Landkreis Meißen.



In der Grippesaison 2019/2020 wurden von November 2019 bis Ende April 2020 den Angaben zufolge in Sachsen insgesamt 20.641 Influenza-Erkrankungen behördlich erfasst. "59 Patienten verstarben nachweislich an Influenza", erklärte das Ministerium.