In Sachsen wurden laut Gesundheitsministerium in der vergangenen Saison insgesamt 20.641 Influenza-Erkrankungen gemeldet, darunter 59 Todesfälle. Das sei die dritthöchste Fallzahl, die jemals in einer Saison in Sachsen verzeichnet wurde, heißt es. Die Sächsische Impfkommission empfiehlt die jährliche Grippeschutzimpfung grundsätzlich für alle Kinder ab dem siebten Lebensmonat, Jugendliche und Erwachsene. Ärzten, Pflegern, chronisch Kranken und Menschen, die älter als 60 Jahre sind, wird die Impfung ausdrücklich empfohlen.



Ziel der Impfkommission ist es, das Krankenhauspersonal möglichst wenig mit gewöhnlichen Grippeerkrankungen zu belasten, um die Kapazitäten für Coronapatienten vorzuhalten. Die Impfquoten für Influenza seien in den vergangenen Jahren besorgniserregend niedrig gewesen, auch beim medizinischen und pädagogischen Personal, berichtet die Impfkommission.