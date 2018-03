Die Grippewelle in Sachsen hat bislang 75 Menschen das Leben gekostet. Das teilte die zuständige Landesunterschungsanstalt (LUA) in ihrem aktuellen Grippebericht mit. Demnach starben allein in der vergangenen Woche zehn Patienten, dazu kamen 23 Nachmeldungen über Todesfälle aus den vergangenen Wochen. Insgesamt stieg die Zahl der Todesfälle in der aktuellen Grippesaison damit auf 75 Menschen.