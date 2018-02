Reaktionen nach GroKo-Verhandlungen Der Koalitionsvertrag steht: Was sagen sächsische Politiker dazu?

Kritisch sieht Kretschmer die geplante Angleichung der Arbeitsgeber- und Arbeitnehmerbeiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung Bildrechte: dpa

Die Neuregelung zur Angleichung der Arzt-Honorare kommentierte er kritisch: "Dass wir in einer Zeit des Aufschwungs und des Wettbewerbs auf der Welt jetzt die Arbeit wieder verteuern", finde er nicht gut. Kretschmer nimmt damit Bezug auf die mögliche Abschaffung der eingefrorenen Arbeitgeberbeiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung.



Jedoch sei aus sächsischer Sicht auch viel erreicht worden. "Es fängt an mit dem Strukturwandel, es geht weiter über die Eisenbahn, den Breitbandausbau, auch darum, dass wir medizinische Versorgung gerade in den ländlichen Regionen stärken. Das sind Dinge die wir wirklich durchgesetzt haben. Als "großen Erfolg" bezeichnete er auch die Strukturpolitik. So beteilige sich der Bund mit einer Strukturförderung von 1,5 Milliarden Euro an der Entwicklung von Regionen, "die Schwierigkeiten haben", sagte Kretschmer. Damit werde auch sächsische Landespolitik im Bund wieder mit abgebildet.