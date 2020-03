Bei der Sächsischen Aufbaubank sind bisher mehr als 5.500 Anträge auf zinslose Darlehen aus dem Förderprogramm "Sachsen hilft sofort" eingegangen. Wirtschaftsminister Martin Dulig sagte, 67 seien bereits bewilligt. In einigen Fällen sei auch schon Geld ausgezahlt worden. Die Darlehenshöhe beträgt mindestens 5.000 Euro bis maximal 50.000 Euro.

Um die Anträge schnell zu bearbeiten, habe die SAB auf Zweischichtbetrieb umgestellt und arbeite auch am Wochenende, so Dulig. Das Förderprogramm für Unternehmen, Landwirtschaftsbetriebe, Solo-Selbstständige und Freiberufler war am Montag aufgelegt worden. Es hat ein Volumen von 120 Millionen Euro und ist mit Hilfen des Bundes kombinierbar.