Viele mitteldeutsche Großstädte wollen an engagierte Stadtbeschäftigte für deren besondere Arbeitsbelastungen in der Corona-Krise eine Prämie zahlen. Die Begünstigten können sich über bis zu 1.500 Euro freuen, die steuer- und sozialabgabenfrei sein sollen. Auch Dresden, Leipzig und Chemnitz planen eine solche Prämie. Wie hoch genau die Bonus-Summen in den Städten ausfallen, ist noch unklar.

In Leipzig muss das geplante Prämiengeld von 325.000 Euro vom Stadtrat abgesegnet werden. Termin dafür sei der 16. September. In Dresden und Chemnitz werden aktuell Details zu möglichen Prämien erarbeitet. Zwickau will dagegen keine Prämie zahlen. Die Stadtverwaltung verweist dabei auf ihren Status als nicht-kreisfreie Stadt. Daher gebe es dort keine entsprechenden Dienststellen wie beispielsweise das Gesundheitsamt, so eine Sprecherin.