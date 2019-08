Ein "Innovationsbeirat Sachsen" ist am Montag in Dresden berufen worden. Das Expertengremium soll den Ministerpräsidenten Michael Kretschmer bei Zukunftsfragen und neuen Entwicklungen beraten. Dabei soll es vor allem um neue Ideen und Forschungen in den Bereichen Verkehr, Energie, Mobilfunk und Strukturentwicklung gehen. Die Beiratsmitglieder sollen nach Willen der Staatskanzlei Expertise einbringen, aber auch als Botschafter bundesweit und in der Welt für Sachsen werben.