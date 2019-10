Sachsen steuert auf eine Kenia-Koalition zu. Die Sondierungsgruppen von CDU, Grünen und SPD in Sachsen haben sich dafür ausgesprochen, in Verhandlungen einzutreten. Nach der dritten Runde sagten die Verhandlungsführer am Donnerstag in Dresden, man wolle den Parteigremien diesen Vorschlag unterbreiten. Am Freitag nächster Woche wollen die Landesvorstände von CDU und SPD darüber entscheiden, einen Tag später die Grünen auf einem Landesparteitag. Nach Informationen von MDR SACHSEN besteht bisher Einigkeit unter anderem bei den Themen Tarifbindung von Unternehmen, Kohleausstieg und Gemeinschaftsschule. Über noch offene Streitpunkte wolle man bei möglichen Koalitionsverhandlungen sprechen.