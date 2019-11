In Deutschland soll die Grundrente eingeführt werden, die auch rund 200.000 Sachsen zu Gute kommen könnte. Dafür überprüfen die Behörden vorab das Einkommen der Bedürftigen. Viele fragen sich nun: Was ist mit anderen Sozialleistungen? Werden die wegen der Grundrente gekürzt? Konkret geht es um Leistungen wie Wohngeld, Pflegegeld, Sozialpässe, Sozialtickets oder die Befreiung von GEZ-Gebühren. Der Leipziger Rentenberater Sascha Schilbach fasst die Lage so zusammen: "Fragen gibt es viele, noch mangelt es aber an Antworten."