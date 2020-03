Auch die Spargelernte soll mit Unterstützung realisiert werden. So gäbe es bereits einige Portale im Netz auf denen Erntehelfer gesucht werden." Manchmal ist das etwas schwierig, weil man auch eine gute Ausbildung braucht, aber oft fehlen einfach nur fleißige Hände", so Günther. Auch die Organisation "Friday‘s for Future" will sich zentral organisieren und einbringen, bestätigte der Landwirtschaftsminister. "Und dann gibt es die Frage mit den Pendlern." Laut Günther pendeln täglich jeweils etwa 10.000 Menschen aus Polen und Tschechien nach Sachsen. "Vom Krankenhauspersonal bis zum Landwirt", so der 46-Jährige. "Man sieht jetzt, wie abhängig wir von Fachkräften aus dem Ausland sind."