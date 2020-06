Zur Vermeidung von Badeunfällen an Seen und anderen freien Gewässern haben die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft und das Deutsche Rote Kreuz in Dresden die Kampagne #SchauAuf gestartet. "Durch die strengen Corona-bedingten Hygienekonzepte in Freibädern nutzen vermutlich mehr Menschen freie Badestellen zur Abkühlung", erklärte Lia Söder, Rettungsschwimmerin der DRK-Wasserwacht Dresden. Dort sollen sie auf Kinder und andere Badende achten, weil an den freien Gewässern meist keine Rettungsschwimmer im Einsatz seien.