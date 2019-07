Die Firma Gut Erkenloh hat "Hackepeter" zurückgerufen. Bei einer Kontrolle seien in einer Probe Listerien festgestellt worden. Betroffen seien die Produkte mit dem Verbrauchsdatum 15.07.2019. Sie waren in Netto-Filialen unter anderem in Sachsen angeboten worden. Kunden, die das betroffene Produkt gekauft haben, könnten sich das Geld bei Vorlage des Kassenbons in den Discountern zurückerstatten lassen, hieß es.