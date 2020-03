Auch Getränkehändler bringt der Coronavirus in Schwierigkeiten. Bundesweit appelliert die Branche an alle Kunden, das Leergut zügig wieder zurückzubringen. Trotz Angst vor dem Coronavirus sollten Verbraucher ihre Getränke nicht massenweise in Kammern und Kellern lagern. Dem kann sich der Gesamtverkaufsleiter des Getränkehandels Mayer in Bautzen Knut Henke nur anschließen: "Das ist ein Problem, ja." Wenn nicht genügend Leergut im Umlauf sei, könne die Getränkeindustrie nicht ausreichend abfüllen. Auch Henkes Firma liefert derzeit weniger Leergut zurück an die Hersteller. Die Industrie fange schon an, das Sortiment zu straffen, sagte Henke. "Ich bitte alle Kunden, Kisten und Flaschen schnellstmöglich zurückzugeben, wenn die Getränke aufgebraucht sind", sagte Henke.

Das Mehrwegsystem ist ein Kreislaufsystem. Es ist darauf angewiesen, dass Leergut wieder zurückgebracht wird. Julian Schwarzat Bundesverband des Deutschen Getränkefachgroßhandels

Die rund 200 Mitarbeiter in Bautzen arbeiten normal und beliefern Händler und Getränkehersteller. In der vorigen Woche hatte das Unternehmen Probleme, 30 Mitarbeiter aus Polen in die Firma zu bekommen, die im kilometerlangen Grenzstau standen. Kurzentschlossen hat die Firma diese Pendler mit Kleinbussen morgens von der polnischen Grenze abgeholt und abends wieder hingefahren. Über die Grenze liefen die Berufspendler zu Fuß.

Die Nutzung der Onlineshops deutscher Baumärkte hat sich erhöht, resümiert der Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten (BHB) in Köln. Das bestätigt auch der Anbieter Obi für seine Märkte in Sachsen auf Nachfrage von MDR SACHSEN.

Vor dem Obi-Markt am Hauptbahnhof in Leipzig standen am Montagmorgen etwa fünf Kunden, die die Schließungsanordnung nicht mitbekommen hatten, sagte Marktleiter Ulrich Steinberg. Das gesamte Baumarktsortiment kann man nur noch online bestellen. Kunden kämen auf zwei Wegen an ihre Ware: Entweder indem sie sie online reservieren und am Markt ohne Kontakt zum Verkaufspersonal abholen. Bezahlt wird dann mit EC-Karte. Oder sie lassen sich die Produkte von der Post nach Hause liefern. "Die Nachfrage ist stark", so Steinberg.

Die Mitarbeiter in den sächsischen Obi-Märkten seien alle auf Arbeit, arbeiteten die vergangenen Tage auf und organisieren die Online-Bestellungen. Marktleiter Steinberg versucht sein Team in Leipzig zu motivieren, indem er jeden Tag Eis und Kaffee spendiert und die Mittagessenversorgung organisiert hat. "Hauptsache ist, dass alle gesund bleiben."

"Die verordneten Ladenschließungen sind existenzbedrohend für die gesamte Branche", warnt der Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Frieder Seidel in Plauen musste vorige Woche seine drei Buchläden schließen und sieben von 16 Mitarbeitern in die Kurzarbeit schicken. Der Verleger, der auch eine eigene Druckerei betreibt, hat noch keine Nachfrage bei Online-Buchbestellungen verzeichnet.

Jede Krise hat ihren Segen - welchen, muss ich erst noch herausfinden. Frieder Seidel Verleger und Buchhändler

Umsatzhoffnung Schulranzen

Ursprünglich sollte neben dem Ostergeschäft mit Büchern vor allem der Ranzenverkauf im März starten. Das sei der zweitstärkste Umsatzbereich im Jahr. "Ich habe für rund 20.000 Euro Ware geordert", sagt Seidel. Bis Dienstag will er nun Fotos von 130 Ranzen für den Online-Verkauf auf die Homepage stellen und hofft, mit telefonischer Beratung möglichst viele Schulranzen verkaufen zu können. In einem weiteren Geschäft betreibt Seidel eine Postfiliale. Über die sollen die Ranzen an Kunden verschickt werden.

Gutscheine online kaufen und später einlösen.

Online einkaufen bei regionalen und kleineren Anbietern. Nicht immer haben kleine Läden einen eigenen Online-Shop auf der Homepage. Deshalb einfach per Mail anfragen oder anrufen. Auch die Social-Media-Accounts der kleinen Händler regelmäßig checken, dort werden Angebote und Ideen oft zuerst mitgeteilt.

Wenn Buchhändler, Juweliere, Kosmetikstudio oder andere Anbieter ihre Dienstleistungen im Internet darstellen etwa mit Live-Lesungen, Beratungen oder Kursen, dann diese Angebote bezahlen oder Spenden überweisen.

Kleine Unternehmen auf Online-Portalen positiv bewerten. Das gibt moralische Unterstützung und kann später helfen, auch andere Kunden zu gewinnen.