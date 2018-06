Sachsen will Opfer der SED-Diktatur künftig mit einem Härtefall-Fonds unterstützen. Dies kündigte Ministerpräsident Michael Kretschmer am Sonntag in Görlitz an. Auf der Gedenkveranstaltung zum 65. Jahrestag des DDR-Volksaufstandes sagte er: "Nicht immer helfen bestehende gesetzliche Regelungen zur strafrechtlichen und beruflichen Rehabilitierung. Deshalb will der Freistaat Opfer der SED-Diktatur mit einem Härtefallfonds unterstützen.“ Im neuen Haushalt seien bereits Mittel für den Fond eingeplant, bestätigt Regierungssprecher Ralph Schreiber MDR SACHSEN. Zur Höhe der Mittel ist bisher nichts bekannt.