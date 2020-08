Es ist ein Lichtblick für die von der Corona-Krise gebeutelte Tourismusbranche in Sachsen: Die Zahl der Gästeankünfte hat sich im Juni im Vergleich zum Vormonat auf 435.539 mehr als verdoppelt. Die Zahl der Übernachtungen schnellte im gleichen Zeitraum um knapp 93 Prozent auf fast 1,2 Millionen nach oben. Diese Zahlen veröffentlichte das Statistische Landesamt am Mittwoch. Sie zeigen, dass es bei den sächsischen Beherbergungsbetrieben nach dem Corona-Lockdown wieder bergauf geht.

Auch wegen Corona liegt Camping wieder voll im Trend. Bildrechte: Colourbox.de

Wie sich das in den Kassen niederschlägt, zeigt das ebenfalls am Mittwoch veröffentlichte Tourismusbarometer des Ostdeutschen Sparkassenverbandes. Es weist 1,8 Milliarden Euro Umsatzeinbußen durch die Corona-Krise aus. Besonders betroffen waren demnach Dresden und Leipzig mit mehr als 50 Prozent Umsatzverlust bis Ende Mai, am glimpflichsten kam das Sächsische Burgen- und Heideland mit einem Minus von 31,3 Prozent davon.



Unterschiede zeigen sich auch bei den unterschiedlichen Berherbergungsformen: Während Jugendherbergen, Hütten, Erholungs- und Ferienheime laut Statistik im Juni immer 75 bis 80 Prozent unter dem Vorjahresniveau lagen, zählten die Campingplätze schon wieder fast so viele Übernachtungen wie im Juni 2019.