Gruselgestalten bevölkern Sachsens Zoos, Schlösser und Marktplätze

Gruselfahrten zum Halloweenfest bietet die Döllnitztalbahn an. Von Mügeln und Oschatz aus fährt die Kleinbahn "Wilder Robert" am Mittwoch als "Gespensterdampfzug". Der erste Zug startet am Mügelner Bahnhof ab 16:05 Uhr, der zweite um 19:45 Uhr. Am Bahnhofsgelände wird Halloween mit Lagerfeuer und Wahrsagerinnen-Geschichten gefeiert. Um 18 Uhr sind alle Kinder zum Lampionumzug eingeladen.