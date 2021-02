In der Dresdner Neustadt fiel die Demo recht groß aus. Bildrechte: xcitePRESS

Ein Jahr nach dem Anschlag von Hanau haben auch in Sachsen zahlreiche Menschen an die Opfer des Anschlags erinnert. In Dresden folgten sie einem Aufruf des Kulturbüro Sachsen und versammelten sich auf dem Jorge-Gomondai-Platz in der Neustadt. An verschiedenen Stellen der Kundgebung waren Transparente mit Aufschriften wie "Rassismus tötet" oder "Das Problem heißt Rassismus" zu sehen. Auch Portraits der in Hanau Getöteten wurden deutlich sichtbar gezeigt.

Mehrere Graffiti mit Bezug zu Hanau in Dresden

Bereits in der Nacht zum Freitag hatten unbekannte Täter ebenfalls an den Anschlag erinnert, allerdings illegal. Wie die Polizei mitteilte, wurde an eine Mauer am Elberadweg unterhalb des Landtages in elf Meter langen Großbuchstaben ein Schriftzug gesprüht. Zu lesen war dort der Name "SAID". Dabei handelt es sich um eines der Opfer von Hanau. Im Laufe des Freitags wurden laut Polizei im Stadtgebiet weitere Graffiti mit gleichem Bezug festgestellt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Demonstranten versammeln sich auf Pirnaer Marktplatz

Ähnlich wie in Dresden wurde auch in Pirna des Anschlages gedacht. Demonstranten kamen dazu am Nachmittag auf dem Marktplatz zusammen. Auf ihren mitgebrachten Schildern bezogen sie mit Sätzen wie "Rassismus – Aus Worten werden Taten" oder "Das Problem heißt immer noch Rassismus – Solidarität mit den Betroffenen. Aufarbeitung statt Ignoranz und Leugnung" klar Stellung.

Coronakonform haben sich die Demonstranten am Freitag in Pirna versammelt. Bildrechte: MDR/Christoph Stelzner