Der Sächsische Handwerkstag hat die Pläne für einen Mindestlohn für Auszubildende kritisiert. Es werde keine Rücksicht auf die Wirtschaftskraft einzelner Branchen und Regionen genommen, sagte Präsident Roland Ermer. In der Konsequenz könnten einige Betriebe die Ausbildung komplett einstellen. Ermer befürchtet dadurch eine neue Abwanderungswelle von Ost nach West.



Nach Angaben des Bildungsministeriums sollen Azubis ab dem nächsten Jahr im ersten Lehrjahr eine Mindestvergütung von 515 Euro pro Monat erhalten. Bis zum Jahr 2023 soll die Summe schrittweise auf 620 Euro steigen. Die Bundesregierung will die Reform am Mittwoch beschließen.