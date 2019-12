Die Kritik an der ab 2020 geltenden Bonpflicht im Einzelhandel reißt in Sachsen nicht ab. "Das passt nicht in unsere Zeit", sagte René Glaser, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Sachsen. Es sei ein "Gesetz auf dem Rücken des Einzelhandels". Diesem werde pauschal Kriminalität unterstellt. Glaser zufolge wird bei der Ausstattung von elektronischen Kassen mit einer zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) eine zusätzliche Bonpflicht zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung nicht gebraucht. Die Pflicht zur Ausrüstung der Kassen mit einer TSE ist auf Ende September verschoben worden.