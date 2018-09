Der neu gewählte sächsische CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Hartmann schließt eine künftige Koalition mit der AfD nicht aus. Im Interview mit MDR SACHSEN sagte er auf die Frage nach einem klaren Nein: "Das werden sie von mir jetzt in der Form auch nicht hören. Das gebietet schon der Respekt vor den Wählerinnen und Wählern, die in diesem Land am 1. September 2019 entscheiden." Die AfD sei der politische Hauptgegner. Und es gelte nach der Wahl, vernünftige Entscheidungen zu treffen. "Insoweit ist das Kaffeesatzleserei", so Hartmann.



"Wir brauchen Antworten (...) für die Themen, die im Land anstehen." Dabei nahm Hartmann Bezug auf die Strukturveränderungen in der Lausitz durch den Braunkohleausstieg und die Herausforderungen der Rente und der Pflege. Es sei entscheidend, Lösungen anzubieten und da sei man "deutlich stärker und besser". Und das sei die zentrale Frage. Die Wähler müssten von den Positionen der Fraktion bzw. der Partei überzeugt werden. Dann werde sich die Frage nach einer Koalition mit der AfD auch nicht stellen.