Das kommt spätestens bei uns an, wenn die einzelnen Kollegen kommen und Rechtsschutz suchen. Dann ist die Situation aber natürlich schon sehr eskaliert. Doch auch unsere Seminare zum Thema Gewalt an Schulen sind immer stärker nachgefragt und gut besucht. Hier gibt es großen Gesprächsbedarf. Manchmal reicht es schon, dass sich Lehrerinnen und Lehrer austauschen und merken, sie sind nicht allein. Dass sie wahrnehmen, das ist jetzt nicht mein Problem an meiner Schule, sondern das gibt es ganz viel. Was mich wundert ist, dass verstärkt auch kleinere Kinder als Gewaltpotenzial wahrgenommen werden. Das war vor einigen Jahren überhaupt gar nicht so der Fall. Man merkt auch, dass sich die Elternschaft gewandelt hat. Wenn Lehrerinnen und Lehrer mit Eltern Probleme kriegen, werden für viele die Probleme riesig. Auch hier sind die Auseinandersetzungen viel härter geworden.