Die Landeswahlleiterin Schreck führt das Statistische Landesamt. Der Landeswahlausschuss hatte am Freitag die AfD-Landesliste für die bevorstehende Landtagswahl in Sachsen wegen eines Formfehlers von 61 auf 18 Kandidaten reduziert. Der AfD-Landesvorsitzender Jörg Urban sprach daraufhin von einem "Komplott der im Landtag sitzenden Altparteien" und kündigte eine Klage an.