Vor einer Woche schien Frank Haubitz ein düpierter Minister, der, keine zwei Wochen im Amt, von der Führung der CDU-Fraktion hingehalten und augenscheinlich machtvoll hingehalten wurde. Das Thema Verbeamtung der Lehrerschaft in Sachsen: Haubitz sollte dazu Zahlen aufbieten, die er nicht liefern konnte. Der Beschluss: Das Thema werde vertagt. Auf der anschließenden Klausur der Gesamt-CDU-Fraktion in Zeulenroda tauchte das Thema Verbeamtung nicht mehr auf der Tagesordnung auf.

Interviews mit Schockwirkung

Kaum im Amt, hat Sachsens neuer Kultusminister Teile der CDU brüskiert. Bildrechte: dpa Eine Woche später das Rückspiel: Die Interviews mit dem neuen Kultusminister in den großen sächsischen Blättern und bei MDR SACHSEN wirkten wie Fausthiebe auf die CDU-Landtagsfraktion. Die Fraktionäre waren aufgebracht, beleidigt. Die Wut zielte zunächst auf den neuen Minister. Man hatte das doch ganz anders verabredet, hieß es mehr oder weniger fassungslos. Doch im Hintergrund hat offenbar ein anderer dafür gesorgt, dass das Thema Lehrer-Verbeamtung am Mittwoch gezielt gesetzt wurde. Einigen in der CDU dämmerte schließlich, von wem sie hier vorgeführt werden sollten: Michael Kretschmer, möglicher Nachfolger von Ministerpräsident Stanislaw Tillich. Einen Tag nach dem Haubitz-Vorstoß gibt sich der Noch-Generalsekretär der sächsischen CDU überhaupt nicht mal mehr distanziert.

Die Vorschläge liegen auf dem Tisch und wir werden in den nächsten Wochen ganz intensiv darüber sprechen und zügig entscheiden. Und es wichtig, dass wir zu einen Ergebnis kommen. Michael Kretschmer designierter Ministerpräsident Sachsen

Michael Kretschmer will die Verbeamtung durchboxen. Bildrechte: dpa Michael Kretschmer hat es eilig. Bis zur Landtagswahl 2019 hat er wenig Zeit zu beweisen, dass er für einen Politikwechsel in der CDU steht. Das Szenario: Kretschmer wählt den harten Weg, lässt den mit ihm vertrauten Haubitz den Ball zur Fraktion schießen, der Vorschlag ist nicht mehr so einfach vom Tisch zu wischen. Die Fraktion ist gezwungen zu handeln. Auf der anderen Seite verbindet Michael Kretschmer auch seine politische Karriere mit der Frage Verbeamtung der Lehrer.

Einer der Gegner der Verbeamtung heißt Jens Michel, er ist der entscheidende Finanzpolitiker der Fraktion. Er sagt:

Am Ende entscheidet die Fraktion und nicht zwei einzelne Personen. Jens Michel CDU-Landtagsabgeordneter Sachsen

Und meint Kretschmer und Haubitz, die beide nicht über ein Landtagsmandat verfügen.

Pensionskosten in Milliardenhöhe

Jens Michel ist dagegen, Lehrer in Sachsen zu verbeamten. Bildrechte: privat Jens Michel will dem Freistaat vor allem nicht die Kosten der Verbeamtung aufbürden. Der Staat müsste für die Pensionen der Beamten aufkommen und dafür über zwei Milliarden Euro sofort aufbringen. Außerdem sei das Lehrermaßnahmepaket der Regierung aus dem vergangenen Jahr nicht ordentlich umgesetzt worden.



Doch die Verbeamtung ist längst Symbol. Sie könnte angehenden Lehrern in ganz Deutschland signalisieren, dass man auch in Sachsen Lehrer werden kann. Nach innen aber bietet die Verbeamtung Sachsens Kultusminister Haubitz die Möglichkeit, Lehrer aus der Teilzeitarbeit zu holen. Denn der Preis für die Verbeamtung ist die Vollzeit. Eine Lehrkraft mit drei Kindern könne ja weiter in Teilzeit arbeiten, sagt Haubitz.

Das heißt, ich biete hier dem einen die Verbeamtung an, bin bundesweit auf dem Markt und der andere kommt und macht im Angestelltenverhältnis weiter. Und wenn er dann fünf Jahre arbeitet und die Kinder sind raus, dann kann er sich immer noch verbeamten lassen. Frank Haubitz (parteilos) Kultusminister Sachsen

Ein Drittel der sächsischen Lehrer arbeitet Vollzeit, das sind 11.000. Mit der Verbeamtung könnte die Kultusverwaltung bis zu 700 Vollzeitstellen besetzen. Doch CDU-Finanzpolitiker Jens Michel will lieber die Stundentafel verändern, das bringe sofort 1.000 Vollzeit-Lehrerstellen und koste dazu keine Milliarden.

Die CDU-Fraktion plant jetzt eine Zwei-Stufen-Entscheidung: Am 23. November dieses Jahres befasst sich der geschäftsführende Fraktionsvorstand mit den Haubitz-Plänen und am 6. Dezember eine Sondersitzung der gesamten Fraktion. Der Ball liegt in der Spielhälfte der Fraktion.

CDU-Parteitag soll die Entscheidung bringen

Falls dort aber nun keine Entscheidung getroffen wird, scheint vorgesorgt zu sein. Am 9. Dezember kommt die CDU zu einem Landesparteitag in Löbau zusammen. Der Ortsverband Aue/Bad Schlema hat bereits einen Antrag zur Lehrer-Verbeamtung gestellt. Dann soll es eben die Landespartei entscheiden.

