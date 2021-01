Sachsens Finanzminister Hartmut Vorjohann hat den Regierungsentwurf zum neuen Doppelhaushalt für die Jahre 2021/22 bei der Einbringung verteidigt. Er räumte gleich zu Beginn der Landtagsdebatte ein, dass der Haushaltsentwurf normalerweise längst hätte verabschiedet sein müssen. Aber - so Vorjohann - dieses "normalerweise" existiere derzeit nicht. Trotzdem habe man einen Haushalt ohne drastische Einsparungen aufgestellt, auch wenn die Einnahmen sinken. Der Finanzminister machte zudem wenig Hoffnung, dass sich die Situation bald bessern könne:

Der Haushaltsentwurf geht davon aus, dass es einfach so weitergehen kann, wie vor Corona. Das ist aber ein Trugschluss. Wir hatten deshalb einen Einjahreshaushalt zur Bewältigung der Corona-Krise vorgeschlagen.

Auch André Barth, finanzpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion, kritisierte den Umfang des Rekordhaushaltes. An die Regierung gewandt, sagte er:

Sie verhalten sich, als würden sie an einem Tresen in einer Bar auf der Titanic stehen. Das Schiff hat den Eisberg längst gerammt, doch sie ordern munter weiter Drinks. Sie mögen hoffen, die Realität verdrängen zu können, doch das Wasser steigt unaufhaltsam und jedes weitere Glas finanzieren Sie auf Pump.

Parlamentarier der Kenia-Koalition verteidigten hingegen, dass für den Haushalt auch neue Schulden aufgenommen werden. Bis zu sechs Milliarden Euro Schulden sind nach einem einstimmigen Landtagsbeschluss vom April 2020 möglich. Georg von Breitenbuch von der CDU-Fraktion betonte, dass es gerade in schweren Zeiten der Krise Stabilität brauche.

Dirk Panter von der SPD-Fraktion sagte, dass für seine Partei von Anfang an klar gewesen sei, dass es nicht zu radikalen Haushaltskürzungen wie 2010 kommen dürfe. Schon damals hätten die Kürzungen nicht gewirkt, sondern den Freistaat erst recht krank gemacht. Panter warb zudem in seiner Rede dafür, die Rückzahlung der Corona-Kredite zu strecken. Auch Linke und Grüne plädierten für eine Verlängerung des Tilgungszeitraumes. Bisher ist geplant, die Kredite in einem Zeitraum von acht Jahren zurückzuzahlen.