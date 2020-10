Sachsens Regierung trifft sich am Montagvormittag zu ihrer Haushaltsklausur. Die Ministerinnen und Minister wollen über den Doppelhaushalt 2021/2022 diskutieren . Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, welche Ziele und Vorhaben sich angesichts der Herausforderungen der Corona-Pandemie umsetzen lassen.

Ob die Beratungen am heutigen Montag tatsächlich zu einem erfolgreichen Ende kommen, daran gibt es in der Koalition durchaus Zweifel, erklärt MDR SACHSEN-Landespolitikchefin Uta Deckow. Es werde schwierig, hieß es von allen Seiten. Formal ist das jährliche Volumen des Haushalts ist so groß wie sonst auch mit rund 21 Milliarden Euro. Aber die Ausgangslage ist ganz anders, der Spielraum kleiner. Wie sich CDU, Grüne und SPD positioniert haben und weclhe Streitpunkte es gibt, fasst Uta Deckow zusammen: