Wir erwarten bei allen öffentlichen Ausgaben strengste Sparsamkeit - bei wirklich allen! Der Erhalt der bis vor wenigen Wochen gesunden Substanz in vielen Bereichen unserer Gesellschaft muss aktuell ganz oben stehen, weitergehende Projekte, wie zum Beispiel manches Rathaus- oder Bankprojekt, müssen warten und können dem Steuerzahler nicht einfach so aufgedrückt werden.

Die Vereinigung der Sächsischen Wirtschaft hat deshalb fünf Forderungen an die Staatsregierung formuliert , die ihrer Meinung nach zur Wiederbelebung der sächsischen Wirtschaft notwendig sind. Diese sehen unter anderem vor, kleine und mittlere Unternehmen bei Innovationen und Digitalisierung weiter zu unterstützen und das Programm "Regionales Wachstum" aus dem Jahr 2019 wiederzubeleben, um auch den ländlichen Raum zu stärken.

Am Dienstag will das Kabinett die Ergebnisse der Klausur präsentieren. Danach wird der Entwurf für den Doppelhaushalt in den Landtag eingebracht.