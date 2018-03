In Sachsen scheint sich die Hautkrankheit Krätze auszubreiten. Nach Angaben der Gesundheitskasse Barmer sind innerhalb eines Jahres 50 Prozent mehr Rezepte für Medikamente zur Bekämpfung der Krankheit ausgestellt worden. Die Zahl der Verschreibungen stieg demnach von 900 im Jahr 2016 auf über 1.400 im vergangenen Jahr.

Auch einige Gesundheitsämter in Sachsen nehmen einen Anstieg der gemeldeten Krätze-Fälle zur Kenntnis. So verzeichnete das Gesundheitsamt in Dresden einen Anstieg von 67 Fällen im Jahr 2016 auf 137 Fälle im Jahr 2017. Im Landkreis Nordsachsen stieg die Zahl der gemeldeten Fälle von acht auf 37. Das Landratsamt Zwickau spricht von "tendenziell steigenden" Fallzahlen.