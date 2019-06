Heftige Unwetter in Sachsen

In Sachsen hat es am Donnerstagnachmittag an mehreren Orten starke Unwetter gegeben. Diese bildeten sich unter anderem am Erzgebirgskamm und zogen anschließend weiter Richtung Norden. Dabei hinterließen sie nach Angaben eines MDR-Reporters zahlreiche Schäden. So schlug unter anderem in der Crottendorfer Straße in Neudorf der Blitz in eine Stromleitung ist. In der Folge fiel in Neudorf der Strom aus. Ein Energieunternehmen ist nun vor Ort, um den Schaden zu beheben.