"Helferschleife" als Zeichen für Solidarität mit Einsatzkräften

Eine blau-rot-weiße "Helferschleife" steht in Sachsen ab sofort für die Solidarität mit den hiesigen Einsatzkräften. Unter dem Motto #sachsenhältzusammen haben Ministerpräsident Michael Kretschmer und Innenminister Roland Wöller am Sonntag in Dresden eine entsprechende Kampagne vorgestellt. Mit der Schleife könne jeder seine Verbundenheit und seinen Respekt gegenüber Feuerwehrleuten, Rettungsdiensten, Katastrophenschutzhelfern und Polizisten zum Ausdruck bringen.