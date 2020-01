17.01.2020 | 18:45 Uhr Herzinfarkt-Risiko senken - wir sind selbst gefragt!

Hauptinhalt

Es klingt beängstigend: In Sachsen sterben weit mehr Menschen an einem Herzinfarkt als anderswo in Deutschland. Woran liegt das? Offensichtlich gehen Betroffene zu spät zum Arzt und sterben bevor sie in die Klinik kommen. Die Statistik zeigt: In Sachsen werden so wenige Patienten wie in keinem anderen Bundesland nach einem akuten Infarkt ins Krankenhaus eingeliefert. Beate Dietze wollte wissen, was das für potenzielle Infarktpatienten bedeutet.