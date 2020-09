Frau Hartmann wirft vor, dass die Diagnostik nicht richtig funktioniert. Das Routine-EKG in der Arztpraxis bringt jedoch gar nichts, wenn der Patient keine Beschwerden hat. Auch der Fahrradhelm-Belastungstest kann mit Fehlern behaftet sein, leider ist die Untersuchungsmethode nicht so valide. Letztlich können wir auch nicht jeden Patienten immer gleich zum Herzkatheter schicken, sie haben auch gewisse Risiken. Dieses multifaktorielle Geschehen führt in Sachsen leider dazu, dass wir eine so hohe Zahl an Herzinfarkten haben.