Auch die sächsischen Finanzämter wollen ihren Teil dazu beitragen, dass von der Corona-Pandemie betroffene Firmen "Liquidität für andere Dinge" als Steuerzahlungen verfügbar haben, sagte Finanzminister Hartmut Vorjohann. Dabei gehe es "vor allem um zinslose Steuerstundungen sowie die Anpassung von Steuervorauszahlungen", heißt es in einer Mitteilung des Finanzministeriums.

Auch von Vollstreckungsmaßnahmen solle "in diesen Fällen vorübergehend abgesehen werden". Die Firmen könnten – und sollten – sich bei Bedarf mit einem formlosen Antrag direkt an ihr zuständiges Finanzamt wenden.

Zudem, heißt es weiter, können die Finanzämter auf Antrag den Gewerbesteuermessbetrag mindern – damit sinken die Gewerbesteuervorauszahlungen. Stundungs- und Erlassanträge für die Gewerbesteuer seien allerdings an die jeweiligen Gemeinden zu richten. Auch für den Erlass oder die Stundung der Grundsteuer sind die Gemeinden zuständig.

Jede Gemeinde kann zudem erweiternde Regelungen treffen. Wen ein Unternehmer/Unternehmen in Görlitz darlegen kann, dass ein Zusammenhang zwischen mangelnden finanziellen Mitteln und den aktuellen Maßnahmen besteht, gewährt die Stadt ohne größere Nachweise eine zinslose Schuldung der Gewerbesteuer. Dies sei längstens bis zum 31. Juli 2020 möglich, heißt es in einer Mitteilung. Bei Forderungen von über 25.000 Euro soll die Schuldung zunächst für zwei Monate gewährt werden.

Unternehmen, die sich in der gegenwärtigen Situation für weitere Kredite entscheiden, bekommen zudem Unterstützung von der Bürgschaftsbank Sachsen. Damit die Firmen weiterhin Kredite von ihrer Bank oder Sparkasse bekommen, wolle die Bürgschaftsbank Sachsen für viele Unternehmen bürgen.

Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert will dem Stadtrat für seine Sitzung am kommenden Donnerstag ein Soforthilfeprogramm für Kleinstunternehmer, Selbstständige und Freiberufler vorschlagen. Die Stadt wolle kurzfristig und unbürokratisch helfen, Einnahmeausfälle zu kompensieren: Mit einer "Liquiditätshilfe" in Höhe von 1.000 Euro, die auch nicht zurückgezahlt werden muss.