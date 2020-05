Beachten Sie bitte die Hygiene- und Verhaltensregeln. Letztlich wird es davon abhängen, ob es eine zweite Welle gibt und ob erneute Einschränkungen erforderlich sind. Der Virus ist nicht aus der Welt und macht auch an Feiertagen keinen Urlaub! Pia Findeiß Oberbürgermeisterin der Stadt Zwickau

Ausflugsziele in der Region Dresden (Auswahl)

Viele die in Sachsen ans Wandern denken, denken im gleichen Atemzug an die Sächsische Schweiz. Dort gibt es viele Wanderungen in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Ein beliebtes Ausflugsziel ist die Obere Schleuse bei Hinterhermsdorf. Dort ist die Saison mit etwas Verzögerung nun gestartet und die Kahnfahrten werden wieder angeboten. Die Kirnitzschtalbahn verkehrt ebenfalls planmäßig. Zudem sind zahlreiche Restaurants und Biergärten im Naturschutzgebiet geöffnet, so zum Beispiel die Hirschmühle in Schmilka oder die Gaststätte am Lichtenhainer Wasserfall. Die Festung Königstein ist ebenfalls für Besucher geöffnet. Hier stehen jedoch nicht alle Angebote zur Verfügung. Bildrechte: Tourismusverband Sächsische Schweiz e.V./Frank Richter

Der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) reagiert auf den zu erwartenden Anstieg der Besucher zum Feiertag mit Sondermaßnahmen. So wird an einige reguläre Züge ein extra Waggon angehängt. Zudem sollen Zusatzzüge zwischen Dresden Hauptbahnhof und Schöna eingesetzt werden. Ein Zug fährt 9:50 Uhr vom Dresdner Hauptbahnhof ab und ein zweiter um 10:20 Uhr. Auch zurück in die Landeshauptstadt werden zwei zusätzliche Züge eingesetzt. Ein Zug verlässt Schöna um 16:25 Uhr, der zweite Bad Schandau um 16:57 Uhr.

Zum Feiertag wird auch der WanderExpress zwischen Dresden und dem Osterzgebirge fahren. Vom Dresdner Hauptbahnhof gelangen Sie in 65 Minuten nach Geising und Altenberg. Die Hinfahrt beginnt um 10:05 Uhr und zurück geht es um 17:18 Uhr in Altenberg.

Die Wanderstiefel kann man auch anziehen, um das Polenztal oder den Tharanter Wald zu durchstreifen. Einkehrmöglichkeiten gibt es hier zum Beispiel an der Bockmühle oder der Imbiss am Waldrand.

Auch die Weinberge in Radebeul bieten viele Möglichkeiten zum Spazieren und Verweilen. Dort hat die Hoflößnitzer Weinterrasse geöffnet und auch das Gasthaus Schloss Wackerbarth öffnet am Donnerstag wieder seine Türen. Wer hier einkehren will, muss jedoch vorher reservieren.

Eine andere Möglichkeit ist die Wanderung mit einer traditionellen Bahnfahrt zu verbinden. Sowohl die Lößnitzgrundbahn als auch die Weißeritztalbahn haben am vergangenen Sonnabend ihren Betrieb wieder aufgenommen.

Bildrechte: Ilong Göll Auch eine Radtour entlang der Elbe macht immer wieder Spaß beispielsweise von Dresden elbaufwärts nach Pirna. Der Bummel durch die historische Innenstadt führt auch an einigen Eisdielen vorbei. Vielleicht wollen Sie aber liebe in die andere Richtung, nach Meißen, fahren. Hier erwartet nicht nur die schöne Altstadt die Besucher, sondern auch der Burgberg. Gestärkt vom traditionellen Meißner Fummel geht es dann wieder zurück. Auf der Siebeneichener Straße wartet außerdem noch der Eisbus.

Wer den freien Tag lieber bei einem Film genießen möchte, kann im Autokino am Dresdner Flughafen Sex and the City, Dirty Dancing oder Zoomania sehen. Auch das neue Autokino an der Dresdner Messe zeigt einen Film – Jumanji 2: The Next Level.



Wer spontan in den Dresdner Zoo gehen wollte, um sich beispielsweise die Riesenschildkröten anzuschauen, die nun wieder im Sommerquartier sind, wird möglicherweise enttäuscht sein. Die limitierten Online-Tickets sind bis einschließlich Sonntag restlos ausverkauft. Wer an der Tageskasse ein Ticket kaufen will, hat keine Garantie auf Einlass. Es dürfen nur maximal 1.000 Besucher gleichzeitig im Zoo sein.

Ausflugsziele in der Region Bautzen (Auswahl)

Das Lausitzer Seenland zieht viele Besucher an. So sicher auch am Donnerstag. Die Landschaft lädt zum Wandern, Spazieren und Entspannen ein. Die Fahrradverleihe haben nun wieder geöffnet, somit steht auch einer Radtour nichts im Wege. Zudem haben auch hier viele Gasthäuser und Biergärten wieder für den Besucherverkehr geöffnet.



Am Westufer des Scheibesees bei Hoyerswerda kann ab sofort wieder gebadet werden. Wie die Stadtverwaltung Hoyerswerda mitteilte, ist der Strand hier wieder freigegeben. Die Stadt habe den Abschnitt gesäubert, Begrenzungstonnen im Wasser ausgebracht und eine Toilette am Parkplatz aufgestellt. Die genehmigte Badesaison läuft bis Mitte Oktober.

Bildrechte: Saurierpark BBB MGH Der Saurierpark bei Bautzen startet am Mittwoch in die Saison und ist auch am Feiertag geöffnet. Mit über 200 Sauriern ist er einer der bekanntesten seiner Art in ganz Deutschland. Und wer nach den Dinos immer noch nicht ausgelastet ist, kann den direkt danebengelegene Irrgarten besuchen.

Auch der Kamenzer Rhododendronpark ist einen Besuch wert. Dort liegt auch die Hutberggaststätte. Hier wartet der Biergarten mit musikalischer Umrahmung auf seine Besucher.