Der Nächste bitte? Darum rufen Sachsens Ärzte nach Hilfe

Quelle: Landesärztekammer Sachsen

Neben dieser Entwicklung prägen den Medizinsektor noch andere Trends. "Oft arbeiten junge Mediziner zudem in Teilzeit, um Beruf und Familie besser vereinbaren zu können. Besonders abschreckend wirken auch die bürokratische Belastung und die Eingriffe durch den Gesetzgeber. Immer mehr Zeit verbringen wir mit Formularen statt mit den Patienten", urteilte der Präsident der Sächsischen Landesärztekammer, Erik Bodendieck. Bedenklich sei das vor allem für ländliche Regionen. Die Sächsische Landesärztekammer hat das Netzwerk "Ärzte für Sachsen" angeschoben, um Nachwuchs für den ambulanten Bereich zu gewinnen.

Alles, was wir heute im Bereich Medizinstudium investieren, wird frühestens in elf Jahren fruchten - nach sechs Jahren Studium und fünf Jahren Facharztweiterbildung der Ärzte. Erik Bodendieck Präsident Landesärztekammer Sachsen

Bodendieck dazu: "Wir brauchen mehr Studienplätze und für die Hochschulen in Sachsen ein Auswahlverfahren neben dem Numerus Clausus, um mehr Ärzte zu bekommen." Ärzte sollten nicht nur für die Wissenschaft, sondern auch für die Versorgung ausgebildet werden. Dafür sei es wichtig, die allgemeinmedizinischen Lehrstühle in Dresden und Leipzig zu stärken und Weiterbildungsverbünde für junge Ärzte zu fördern, die ihre Facharztweiterbildung außerhalb von Ballungszentren machen. Aktuell gibt es elf dieser Verbünde in Sachsen.



Kurzfristig könnte aus Sicht der Landesärztekammer helfen, die Ärzte von Bürokratie zu entlasten und mehr finanzielle Unterstützung vom Land und von den Gemeinden.

Sachsens Gesundheitsministerin: Stipendien und Landarztquote

Anfang des Jahres meldete die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (KVS) rund 245 unbesetzte Hausarztstellen im Land. "Von gut 2.600 praktizierenden Hausärzten sind immerhin 28 Prozent schon über 60 Jahre alt", sagte der Vorstandsvorsitzende Klaus Heckemann. Sachsens Gesundheitsministerium versucht gegenzusteuern und finanziert seit 2013 das "Sächsische Hausarztstipendium" bei dem sich Medizinstudenten dazu verpflichten, nach Ende ihrer Ausbildung mindestens sechs Jahre lang als Hausarzt auf dem Land in Sachsens zu praktizieren. Etwa 100 Studenten beteiligen sich seitdem daran.



Gesundheitsministerin Barbara Klepsch (CDU) wollte außerdem eine Landarztquote gegen Ärztemangel einführen. 40 Medizinstudienplätze sollten pro Jahr an Bewerber vergeben werden, die sich verpflichten, nach ihrem Abschluss zehn Jahre lang im ländlichen Raum zu arbeiten. Aber ein Kabinettsbeschluss Mitte März kam nicht zustande.

Ärzte: Hilferuf an den Ministerpräsidenten

Bildrechte: dpa In einem Offenen Brief an Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) hat die IG Med ihre Befürchtungen zum Ärztemangel und Ängste um ihre Existenz in Sachsen benannt. Kritik übten sie im Schreiben an der kassenärztlichen Vereinigung. Ärzte, die zu viele Patienten im Quartal behandeln, müssten damit rechnen, dass die Kassenärztliche Vereinigung Regressansprüche stellt. "In Sachsen wird rigide geprüft. Kollegen, die immer mehr Patienten behandeln müssen, fühlen sich teilweise von ihrer Kassenärztlichen Vereinigung verfolgt", sagte Ilka Enger von der IG Med., die sechs Jahre lang im Vorstand der KV Bayern gearbeitet hat. Sie kritisiert, dass die KVS in Sachsen die Vorgaben besonders starr auslege und örtliche Gegebenheiten wie Ärztemangel bei den Überprüfungen nicht berücksichtige.

Die KVS wies die Vorwürfe - ebenfalls in einem Offenen Brief an den Ministerpräsidenten - mit Verweis auf die Statistik zurück: Etwa 2,5 Prozent der Mitglieder (Ärzte und Psychotherapeuten) seien demnach auffällig und müssten unberechtigt erhaltenes Honorar zurückführen, schrieb der Vorstandsvorsitzende Klaus Heckemann. Und: "Das heißt aber auch, ca. 97,5 Prozent unserer Mitglieder rechnen offensichtlich so ab, dass Rückforderungen nicht erforderlich sind." Unberechtigt abgerechnete Honorare müssten zurückgefordert werden, denn sie minderten das für die korrekt abrechnenden Ärzte zur Verfügung stehende Honorar, argumentierte Heckemann.

Was hat es mit diesen Regressen auf sich? Ärzte und Psychotherapeuten mit Kassenzulassung haben ein Zeitbudget von 780 Stunden (46.800 Minuten) im Quartal.

Alle Leistungen, die der Arzt von den Krankenkassen bezahlt bekommt, sind mit einem Minutenvolumen hinterlegt.

Nach Angaben der IG Med haben Neurologen in Sachsen etwa 1.200 Patienten im Quartal, Hausärzte auch bis 1.500 Patienten im Quartal, vor allem im ländlichen Raum.

Wenn Arztkollegen krank werden, in Elternzeit oder in Rente gehen, können kurzfristig hunderte weitere Patienten auf einen niedergelassenen Arzt zukommen. Behandelt der Arzt diese auch noch und überzieht seine 780 Stunden Zeitbudget im Quartal, wird es kompliziert.

Die Kassenärztliche Vereinigung muss die Abrechnungen laut Gesetz überprüfen und klären, ob die abrechneten Leistungen tatsächlich in den Zeiten erbacht werden konnten.

Bei einem Regress muss der Arzt vier Jahre rückwirkend die gezahlten Kassenleistungen zurückzahlen.

Quelle: MDR/kk