Hitze bringt Eishallen an ihre Grenzen

Es sind heiße Zeiten für die sächsischen Eishockeyprofis. Der Saisonbeginn steht unmittelbar vor der Tür und die Teams möchten so viel wie möglich auf Eis trainieren. Die anhaltende Hitze sorgt jedoch für erschwerte Bedingungen in den Eishallen.

Die Eisoberfläche in der Eisarena in Weißwasser hat derzeit eine Temperatur von -3 Grad. Optimal wären laut Eismeister Milton Tauche -5 bis -6 Grad für die Eishockeyspieler der Lausitzer Füchse. Die Kühlaggregate laufen aufgrund der hohen Außentemperaturen aber an ihrer Leistungsgrenze.

Alles was über 30 Grad ist, bereitet uns richtige Probleme. Unter 30 Grad können wir das Eis noch halten. Ein, zwei Tage mal über 30 Grad sicherlich auch. Dann hat man die Kälte noch im Eis. Aber alles, was längerfristig drüber ist, wird kritisch und die Aggregate schaffen es nicht mehr.

Die Benutzung der Eisarena ist nach Angaben des Eismeisters deshalb eingeschränkt worden. So seien die Trainingszeiten vor allem in die Vormittagsstunden verlegt worden, da die Außentemperaturen dann noch nicht so hoch seien. Damit mehr Zeit für die Bearbeitung der Eisflächen bleibe, habe man die Trainingszeiten außerdem verkürzt. Die Zugänge für Besucher seien komplett geschlossen. Jedes Öffnen der Türen würde zusätzliche Wärme in die Halle bringen. Außerdem müssten Amateurmannschaften derzeit gänzlich auf ihr Training verzichten, so Tauche.