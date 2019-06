In Sachsen in die Waldbrandgefahr wieder gestiegen. Seit Mittwoch gilt für den westlichen Teil des Landkreises Leipzig sowie im Norden des Landkreises Bautzen die höchste Warnstufe für Waldbrände. Wie Sachsenforst MDR SACHSEN mitteilte, sei diese Region besonders gefährdet.

In den Kreisen Nordsachsen, Mittelsachsen, Meißen und im westlichen Vogtlandkreis sowie in Chemnitz und Dresden gilt aktuell die Warnstufe 4 ("hohe Gefahr"). Bis ins Erzgebirge zieht sich die mittlere Waldbrandgefahr, so die Prognosen von Sachsenforst. Eine Entspannung der Situation wird erst zum Ende der Woche erwartet.