Der Mittwoch soll der bisher heißeste Tag werden. Das MDR-Wetterstudio sagt als Spitzenwert 38 Grad voraus. Das wäre dann der wärmste aller in Sachsen gemessenen Junitage. Laut Deutschem Wetterdienst in Leipzig sei der höchste bisher registrierte Wert am 21. Juni 2000 in Bad Muskau im Landkreis Görlitz gemessen worden und liege bei 36,8 Grad.